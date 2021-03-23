Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, yağışlı havanın da etkisiyle duraklarda yoğunluğa sebep oldu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, sabah saatlerinde metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu.

Otobüslerin ve otobüs duraklarının sakin olduğu görülürken, Cevizlibağ’daki yoğunluk dikkat çekti.

"AVCILAR'DA YOK BÖYLE BİR KALABALIK"

Nuray Mamak, metrobüs kullandığını belirterek, “Çok kalabalık, Avcılar merkezde yok böyle bir kalabalık.” dedi. Bir başka kadın yolcu ise “Metrobüsle geldim, çok kalabalık.” şeklinde konuştu.

"SALGIN BU ŞEKİLDE BİTMEZ"

Beyazıt’a işine giden Mutlu Koçak, “Yağmurun çok etkisi var, toplu taşımalar da yine çok kalabalık. Bayağı yoğunluk var. Tramvay daha yoğun oluyor, hastalık biter diyorlar ama bu şekilde hastalığın falan biteceği yok.” diye konuştu.

Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvaylarda yoğunluk VİDEO