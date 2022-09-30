Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Çevre Ajansı'nın, Emine Erdoğan himayesinde olduğu iddiaları asılsız çıktı. Bakanlık, iddialar ha kkında hukuki süreci başlattı.

Kamuoyunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevre Ajansı'nın, Emine Erdoğan'ın himayesinde olduğu iddiaları asılsız çıktı.

Asılsız iddialar üzerine, açıklama da çok gecikmedi.

Yapılan açıklamada, Türkiye Çevre Ajansı'nın, Türkiye Büyük Miller Meclisi'nde milletin temsilcilerinin onayıyla kurulduğu aktarıldı.

Kanunla hayata geçirilen ajansın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğine bağlı bir kamu iştiraki olduğu vurgulandı.

"Ajans, kimsenin himayesinde değil"

Çevre Ajansı hakkında, Emine Erdoğan dahil hiç kimsenin himayesinde olmadığı da ifade edildi.

Konu ile ilgili yapılan bakanlık açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı;

"Hukuki süreç başlatılacaktır"

“Hal böyleyken kanuni bir işlemi, kanuna aykırı, keyfi bir faaliyet gibi göstermek, üstelik de bunu Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yapıyor algısı yaymak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. İddialarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”