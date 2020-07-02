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Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlayacağını açıkladı.
- Özel Haber
- 02.07.2020 - 14:27
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Polisi ile Jandarma Genel Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timinin logoları ile ekiplerin kullanacağı araçların görüntüsüne yer verdi.
ÇEVRE, DOĞA, HAYVAN KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
Soylu, şunları kaydetti:
"Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır, yakında çalışmalar başlıyor."