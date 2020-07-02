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Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu

Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlayacağını açıkladı.