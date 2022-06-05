Çevre Gününde 10 Milyon vatandaşa Sıfır Atık Çantası dağıtıldı

Etkinlikler kapsamında Çevre Günü’nde 10 milyon vatandaşa sıfır atık çantası dağıtıldı. Son 3 yılda plastik poşet kullanımı yüzde 65 oranında azalırken 3.8 Milyar TL tasarruf sağlandı.

Dünyada ilk kez Türkiye tarafından ilan edilen Çevre Haftası 1-7 Haziran’da etkinliklerle kutlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sektör temsilcileri anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası’nı 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlayan Bakanlık, Çevre Günü’nde 10 milyon vatandaşa Sıfır Atın Çantası dağıttı.

Çok sayıda firma projeye destek veriyor

Dağıtılan 10 milyon atık çantalarıyla farkındalık oluşturulması planlanan sosyal sorumluluk projesinde; PTT, AVM, A101, BİM, CarrefourSA, Getir, Hakmar, Hepsiburada, Metro, Migros, Onur Market, Şok, Trendyol, Yemek Sepeti gibi firmalar da projeye destek veriyor.

Her yıl farklı bir temada, “Tek Bir Dünya” sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü; 2022 yılında sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla kutlanıyor.

'Sıfır atık' temasıyla kutlanıyor

Bu kapsamda Türkiye Çevre Haftası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan “sıfır atık” temasıyla kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde sürdürülen Sıfır Atık Projesi, 2017 yılının Eylül ayında başlatıldı.

24,2 milyon ton geri kazandırılabilir atık ekonomiye katkı yaptı

Proje başlangıcından bu tarafa 16,5 milyon tonu kâğıt karton, 4,1 milyon tonu plastik, 1,7 milyon tonu cam, 0,4 milyon tonu metal ve 1,5 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye geri kazandırıldı.

Toplanan atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı; 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı.

Bez torbayla 3.8 milyar lira tasarruf

2019 yılında başlatılan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi” uygulamasıyla insanların bez torbalara yönlendirilmesi sağlandı ve 2019, 2020 ve 2021 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 65’lik azalma gerçekleşmiş, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu engellenmişti.

Uygulama sayesinde, plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithalinin de önüne geçilirken, yaklaşık 3,8 milyar Türk Lirası tasarruf edilmiş ve yaklaşık 22 bin ton sera gazı salımı engellendi.