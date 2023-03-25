Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedelerle Mehmetçik çadırında iftar yaptı Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle Mehmetçik İftar Çadırı'nda orucunu açtı.

DHA

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkiledi.

Yaşanan felaketin ardından devlet tüm desteğiyle vatandaşların yardımına koştu.

Tüm imkanlar seferber edilirken, bakanlar 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinden ayrılmıyor.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Nurdağı ilçesinde 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı personelleri çadır kurdu.

Depremzede vatandaşlar ile iftar açtı

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları kapsamında geldiği Sakçagözü Mahallesi’nde Mehmetçiklerin kurduğu çadırda depremzede vatandaşlar ile iftar açtı.

Kurum'a Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.

Bakan Kurum sorunları dinledi

Kurum burada vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledikten sonra çocuklara da oyuncaklar dağıttı.

Kurum, vatandaşlara konteynır çalışmalarının hızlı devam ettiğini ifade ederek, kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.