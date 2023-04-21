Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gönlümüz afetzede kardeşlerimizle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ramazan Bayramı için yayınladığı mesajında, "Bayram; küslerin barıştığı, yaraların sarıldığı gündür." diyerek kutlama yaptı.

AA Ramazan Bayramı'nın ilk saatlarinde yöneticilerden mesajlar ardı ardına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan Bayramı kutlamasını Twitter adresinden paylaştı. Murat Kurum'un mesajında da Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzeler vardı. "Gönlümüz bu bayramı evinde geçiremeyecek, sevdiklerinden ayrı afetzede kardeşlerimizle…" Bakan Kurum, mesajında "Bayram; küslerin barıştığı, yaraların sarıldığı gündür." diye başlayarak, şöyle devam etti: Bayram; küslerin barıştığı, yaraların sarıldığı gündür. Gönlümüz bu bayramı evinde geçiremeyecek, sevdiklerinden ayrı afetzede kardeşlerimizle… Onların da sıcak yuvalarında karşılayacağı nice güzel bayramlara kavuşmayı temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.