Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk köy evlerimizi bugün teslim ediyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Nurdağı'nda ilk köy evlerimizi bugün teslim edileceğine dair bir mesaj paylaştı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden birisi de Gaziantep oldu.

Kent merkezlerinde olduğu gibi kırsal yerleşimde de evleri depremden zarar görenler için devlet devreye geçti.

Depreme dayanıklı ve bulunulan bölgedeki yaşam şartlarına uyumlu yapıların inşasına hızla başlandı.

Nurdağı'nda ilk köy evleri teslim ediliyor

Bugün daha önce açıklandığı üzere Gaziantep Nurdağı'nda ilk köy evleri teslim edilecek.

Deprem bölgesinde 3 köyde köy evleri tamamlandı. Evler 3+1, tek katlı ve yöresel mimariye uygun inşa edildi.

Anahtar Teslim Töreni yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

"Tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'da yayınladığı mesajında "Tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik" diyerek şu ifadeyi kullandı: