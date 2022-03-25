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    • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ‘Gördes’te çevre kirliliği’ iddialarına yanıt

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ‘Gördes’te çevre kirliliği’ iddialarına yanıt

    Bakanlık, 'Gördes’te çevre kirliliği' iddialarına ilişkin, “Araziye akan suyun temizlenmiş su olduğu ve beyaz görünümünün kalsiyum karbonattan kaynaklandığı yönündedir” açıklamasını yaptı.
    • AA
    • 25.03.2022 - 19:26
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ‘Gördes’te çevre kirliliği’ iddialarına yanıt

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Manisa'ya bağlı Gördes ilçesindeki çevre kirliliği iddiasına ilişkin inceleme yapıldığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Manisa'nın Gördes ilçesinde kurulu bir maden işletmesine ait boru hattında oluşan çatlak sebebiyle "çevre kirliliği meydana geldiği" ihbarı üzerine ekiplerin, ivedilikle bölgeye giderek gerekli inceleme ve denetimleri yaptığı belirtildi.

    İnceleme sonucunda çatlağın, atık sularının atık düzenli depolama tesisinde "temizlenerek geri dönüştürülen" ve tekrar tesise iletimini sağlayan boru hattında oluştuğunun görüldüğü bildirilerek, "Manisa İl Müdürlüğümüz gözetiminde hattın onarımı yapılmış ve temizlik çalışmalarına hızlıca başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

    "BEYAZ GÖRÜNÜM KALSİYUM KARBONATTAN KAYNAKLANMAKTADIR"

    Açıklamada, uzmanların ilk tespitiyle ilgili "Araziye akan suyun, geri dönüştürülerek temizlenmiş su olduğu ve beyaz görünümünün ise temizlemede kullanılan maddelerden kalsiyum karbonattan kaynaklandığı yönündedir." bilgisi paylaşıldı.

    Kesin sonuçların, numune analizleri sonrası ortaya çıkacağı belirtilen açıklamada, "Çevre Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemin uygulanacağını, temizleme çalışmalarına ilişkin sürecin de takip edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ndan ‘Gördes’te çevre kirliliği’ iddialarına yanıt #1

    BAKANLIĞIN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Manisa ili Gördes ilçesinde kurulu bir maden işletmesine ait boru hattında oluşan çatlak sebebiyle “çevre kirliliği meydana geldiği” ihbarı üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye giderek gerekli inceleme ve denetimleri yapmıştır.

    İnceleme sonucunda çatlağın, atık sularının Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde “temizlenerek geri dönüştürülen” ve tekrar tesise iletimini sağlayan boru hattında oluştuğu görülmüş; Manisa İl Müdürlüğümüz gözetiminde hattın onarımı yapılmış ve temizlik çalışmalarına hızlıca başlanmıştır.

    Uzmanlarımızın ilk tespiti; araziye akan suyun, geri dönüştürülerek temizlenmiş su olduğu ve beyaz görünümünün ise temizlemede kullanılan maddelerden kalsiyum karbonattan kaynaklandığı yönündedir.

    Kesin sonuçların, numune analizleri sonrası ortaya çıkacağını ve Çevre Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemin uygulanacağını; temizleme çalışmalarına ilişkin sürecin de takip edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ndan ‘Gördes’te çevre kirliliği’ iddialarına yanıt #2


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