Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan İZSU'ya 1,8 milyon lira ceza

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı denetim ekipleri, Çevre Kanunu'na aykırı hareket ederek çevre kirliliğine yol açan işletmelere, deniz kirliliğine neden olan deniz araçlarına ve egzoz emisyonları nedeniyle hava kirliliği oluşturan motorlu kara taşıtı sahiplerine cezai işlem uyguluyor.

İZSU'YA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen denetimde, tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği ve atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

TOPLAM 1,8 MİLYON LİRA CEZA

Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 464 bin 585 lira idari ceza kesildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: