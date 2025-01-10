Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan personel alımı duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlere müjdeli haber geldi...

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde 527 sözleşmeli personel istihdam edileceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"527 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 527 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 15 Ocak'a kadar yapabilecektir" denildi. Bakanlığa, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacak. Yerleştirme işlemi bu perşembe veya cuma günü başlayacak. ÖSYM aracılığıyla duyurulacak.