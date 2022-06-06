'Çevre ve Çocuk Akademisi' hizmete girdi

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin ilk dijital ve engelsiz platformu 'Çevre ve Çocuk Akademisi'nin bugün itibarıyla hizmete sunulduğunu duyurdu.

Milyonlarca çocuk, 'Çevre ve Çocuk Akademisi'yle buluşuyor...

Başkent Millet Bahçesi’nde 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında düzenlenen programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, akademinin tanıtımını yaptı.

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin ilk dijital ve engelsiz platformu Çevre ve Çocuk Akademisi'ni bugün itibarıyla çocukların hizmetine sunduklarını belirtti.

18 milyon çocuğa hediye

İşaret dili betimlemesiyle 18 milyon çocuğa engelsiz bir platform hediye ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm öğrencilerimiz EBA şifreleriyle akademiye girecekler. Sizler için hazırladığımız eğitim videolarını, animasyon ve filmleri izleyerek hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz. Bütün akademileri tamamladığınızda, Çevre ve Çocuk Akademisi Bilgi Yarışmasına katılacaksınız. Topladığınız puanlarla çevre marketimizden dilediğiniz hediyeleri alacaksınız. Ve tüm bunların sonunda diplomalarınızı alacak, Çevre ve Çocuk Akademisi’nden mezun olacaksınız. Tabii bu yarışmanın kaybedeni yok. Etkinlik boyunca öğrenecekleriniz size ışık tutacak, sizler de bu ışıkla etrafınızı aydınlatacaksınız. Bakanlığımızla birlikte yapacağınız çalışmalara daha çok katkı sağlayacaksınız."





10 kitaplık hediye seti

Çocuklar için 10 kitaptan oluşan 'Ortak Evimiz Dünya' isimli eğlenceli ve macera dolu bir set hazırladıklarını da belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu hikaye kitaplarında sizi bambaşka bir dünya bekliyor. Keyifle okuyacağınız, eğlenerek öğreneceğiniz bu eserlerde dünyamız için sorumlulukların bilincinde, maceradan maceraya koşan çocuk kahramanlarımız var. Unutmayın, aslında o çocuk kahramanlar sizlersiniz. Hikayeleri okudukça öğrenecek, okudukça yaşayacaksınız. Okuduğunuz her kahramanda kendinizden bir pay bulacak; dünyamızı güzelleştirme isteği ve azmiyle daha da yürekleneceksiniz. Hani filmlerde süper kahramanlar dünyayı kötülerden kurtarıyor ya, siz de doğayı çöpten, susuzluktan, kuraklıktan kurtaracak, ortak evimiz dünyanın geleceğine sahip çıkacaksanız. Yalnız siz bunu yaparken doğaüstü güçlere ihtiyaç duymayacaksınız. Minik kalplerinizdeki doğa, hayvan ve yeşil sevgisi, vatan sevgisi tüm dünyayı kurtarmaya yetecek. Türkiye’nin ve dünyanın geleceği için çok önemli olan bu iki dev eserimiz, Çevre ve Çocuk Akademimiz ve Ortak Evimiz Dünya Hikaye Setimiz, hayırlı, uğurlu olsun."

'Çevre ve Çocuk Akademisi' hizmete girdi VİDEO







"Çevre adımları kalıcı etkiler yaratacak"

DHA'nın haberine göre Bakan Mahmut Özer de Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersini 6, 7 ve 8’inci sınıflara seçmeli ders olarak koyduklarını hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Tüm öğretmenlerimize çevre farkındalığı, sıfır atık kültürünün farkındalığını artırmayla ilgili birlikte eğitimler düzenledik. Gördük ki öğretmenlerimiz bu tür eğitimlere çok daha istekliler. Zorunlu olmamasına rağmen hemen hemen tüm öğretmenlerimiz o eğitime aktif olarak katıldı. Atıkların toplanıp tekrar kullanılmasına kadar çevre kültürünün aktif olarak yaşayarak öğrenildiği eğitim ortamlarının oluşması için yola çıktık ve inşallah bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Emine Erdoğan’ın himayesinde bu projenin kapanışını yapacağız. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlatmış olduğumuz ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında ilk kez okullarımızda sıfır atık geri dönüşüm kütüphaneleri yapmaya başladık. Sistemde şu anda bin 325 tane çocukların kullanmadıkları malzemeleri dönüştürerek yaptıkları kütüphaneleri öğrencilerimize, okullarımıza kavuşturduk. MEB, Türkiye’nin evrenidir. Bu evrende yaptığımız çevre bilinciyle ilgili, atıkla ilgili adımlar uzun vadede kalıcı etkiler oluşturacak."



