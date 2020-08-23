Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'a gidiyor

Murat Kurum, heyelanların yaşandığı bölgelerde inceleme yapacak.

Giresun'da şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.

Etkisini gösteren sağanak nedeniyle bölgede ağır hasar meydana geldi.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a hareket etti.

BÖLGEYİ İNCELEYECEK

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi.

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