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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'a gidiyor

    Murat Kurum, heyelanların yaşandığı bölgelerde inceleme yapacak.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 09:26
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'a gidiyor

    Giresun'da şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.

    Etkisini gösteren sağanak nedeniyle bölgede ağır hasar meydana geldi.

    Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a hareket etti.

    BÖLGEYİ İNCELEYECEK

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi.

    Giresun'daki selde çöken menfez havadan görüntülendi ViDEO

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