Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Amacımız yaraları hızlıca sarmak

Giresun'da incelemelerde bulunan Bakan Kurum, bölgede 24 yapının hızlıca kaldırılacağını, konut inşası için arazi çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

Giresun'daki sel sonrası bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bölgede incelemelerin sürdüğünü, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması adına tüm eksikliklerin giderileceğini vurgulayan Kurum, bu çerçevede Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 hasarlı yapı tespit ettiklerini belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSLERİ KURULDU

Kurum, "Bu yapıların hızlı bir şekilde kaldıracağız. Vatandaşlarımızla görüşmek üzere hem Dereli'de hem de Doğankent'te iki adet kentsel dönüşüm ofisi kurduk. Böylelikle vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Ayrıca Doğankent'te 11 binanın yıkım sürecini yürüteceğiz." dedi.

Murat Kurum: 24 yapı hızlıca kaldırılacak İZLE

"Amacımız, vatandaşımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaktır." diyen Kurum, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüleceğini dile getirdi.