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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İzmir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

    İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, taşınma ve kira yardımlarının bugün başlayacağını duyurdu.
    • AA
    • 07.11.2020 - 11:28
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 12:05
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İzmir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

    İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm bakanlıklar gerekli çalışmalarını titizlikle yürütmeyi sürdürdü.

    Depreme ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bir toplantı düzenledi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bugün itibariyle İzmir'de 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

    Kurum, açıklamalarında "857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek.

    Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı." ifadelerine yer verdi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İzmir de hasar tespit çalışmaları tamamlandı #1

    KİRA YARDIMLARI BUGÜN BAŞLIYOR

    Bakan Kurum, 5 bin civarında da orta hasarlı bina bulunduğunun altını çizerek, "Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz." dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İzmir de hasar tespit çalışmaları tamamlandı #2

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