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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'da deniz salyası temizliğine başladı

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'da deniz salyası temizliğine başladı

    Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilajla ilgili ilk adım atılarak, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde temizlik çalışmalarına başlandı.
    • DHA
    • 06.06.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 16:00
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    Deniz salyası olarak bilinen müsilaj sorununun ortadan kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çevrimiçi çalıştay yapılmasının ardından çalışmalara da başlandı.

    Bakan Murat Kurum'un bugün yaptığı, "7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj problemini inşallah halledeceğiz." açıklamalarının ardından, faaliyetler de hızlandırıldı.

    TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Marmara Denizi’ni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren deniz salyasına karşı temizlik çalışmaları bugün start aldı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde temizlik çalışması başlattı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'da deniz salyası temizliğine başladı VİDEO

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara da deniz salyası temizliğine başladı #1

    DENİZ SALYALARI, MOTORLU POMPAYLA ÇEKİLDİ

    Ekipler, önce sahil kenarındaki tekneleri uzaklaştırdı ardından deniz salyalarını suda çembere aldı. Yüzeydeki deniz salyaları, motorlu pompayla çekildi. Yapılan çalışmalar, havadan dronla görüntülendi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara da deniz salyası temizliğine başladı #2

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara da deniz salyası temizliğine başladı #3

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara da deniz salyası temizliğine başladı #4

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara da deniz salyası temizliğine başladı #5

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara da deniz salyası temizliğine başladı #6

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara da deniz salyası temizliğine başladı #7

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara da deniz salyası temizliğine başladı #8

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara da deniz salyası temizliğine başladı #9

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara da deniz salyası temizliğine başladı #10

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