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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'da deniz salyası temizliğine başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'da deniz salyası temizliğine başladı

Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilajla ilgili ilk adım atılarak, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde temizlik çalışmalarına başlandı.