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- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'da deniz salyası temizliğine başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'da deniz salyası temizliğine başladı
- DHA
- 06.06.2021 - 15:32
- Güncelleme : 06.06.2021 - 16:00
Deniz salyası olarak bilinen müsilaj sorununun ortadan kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çevrimiçi çalıştay yapılmasının ardından çalışmalara da başlandı.
Bakan Murat Kurum'un bugün yaptığı, "7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj problemini inşallah halledeceğiz." açıklamalarının ardından, faaliyetler de hızlandırıldı.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Marmara Denizi’ni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren deniz salyasına karşı temizlik çalışmaları bugün start aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde temizlik çalışması başlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'da deniz salyası temizliğine başladı VİDEO
DENİZ SALYALARI, MOTORLU POMPAYLA ÇEKİLDİ
Ekipler, önce sahil kenarındaki tekneleri uzaklaştırdı ardından deniz salyalarını suda çembere aldı. Yüzeydeki deniz salyaları, motorlu pompayla çekildi. Yapılan çalışmalar, havadan dronla görüntülendi.