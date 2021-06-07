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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Patara'dan kum çalınmadığını duyurdu

    Kum çalındığı iddia edilen Patara Antik Kenti'ne yönelik açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, söz konusu alanın Antik Kent sınırlarında yer almadığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 17:05
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Patara'dan kum çalınmadığını duyurdu

    Geçtiğimiz şubat ayında, Antalya’nın Kaş ilçesinde koruma altındaki Patara plajlarından 2 bin kamyon kum çalındığı iddia edilmişti.

    İddialara göre kumların sera faaliyetlerinde kullanılacağı ve Patara'dan alındığı belirtilmiş, buna yönelik çalışma başlatılması talep edilmişti.

    Patara Antik Kenti'nden çalındığı iddia edilen kumlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışma başlattı.

    OLAYIN ESKİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

    Olayla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, durumun daha eski olduğunu aktardı.

    KUMLAR, ANTİK KENTİN DIŞINDAN ALINDI

    Kum alındığı iddia edilen alanın da antik kentin dışında olduğunu belirten Bakanlık, failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve savcılık tarafından işlem başlatıldığını açıkladı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Patara dan kum çalınmadığını duyurdu #1

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Patara dan kum çalınmadığını duyurdu #2

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Patara dan kum çalınmadığını duyurdu #3

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