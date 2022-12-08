Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte başvuru şartları ve başvuru yöntemi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte başvuru şartları ve başvuru yöntemi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte başvuru yöntemi!

ÖSYM tarafından ilgiyle takip edilen KPSS-2022/12 tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuzun yayınlanmasının ardından "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?" sorusu merak edildi. Personel alımı için ÖSYM tarafından tercihler 7 Aralık itibariyle alınmaya başlanmıştı. Ayrıca birçok ilde büro personeli, mühendis ve avukat alımı yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman?

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirmeler gerçekleşecek. Söz konusu adaylar, KPSS-2022/12 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilecek.

Ayrıca adaylar tercihlerini, 07-12 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Yapılacak tercih işlemleri, 07 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00 itibariyle başlayacak ve 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona ermiş olacak.

Yapılacak tercih işlemleri, Ek’te bulunan KPSS-2022/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden bireysel şekilde yapılacaktır. Adayların ise tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılacak olan sözleşmeli personel alımları için tercih başvuruları ÖSYM’nin sitesinden yapılabilecek.

Başvuru şartları ise şöyle:

Başvuracak adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilmiş olan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans) girmiş olmaları ve ilgili KPSS puanını almış olmaları şartı gerekmekte.

Ayrıca yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılmış olacak. Sınava dahil olan adaylar sınava katıldıkları öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercihte bulunabilecek. Yerleştirme ücreti de sorgulanıyor. Yerleştirme ücreti bu sene 30,00 TL olarak belirlendi.