Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı yürürlüğe koyduğunu hatırlattı.

Bu konuda yeni adımlar atılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, iklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştırdıkları yeni yapısal düzenlemeleri açıkladı.

BAKANLIĞIN İSMİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Murat Kurum'un görevde olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. Bu bakanlığımıza bağlı olarak İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişiyor VİDEO

BAKAN KURUM ATILACAK ADIMLARI ANLATMIŞTI

Bakan Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansına (COP26) hazırlık amacıyla İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen PreCOP26 zirvesi kapsamındaki Bakanlar Toplantısına katılmıştı.

Kurum burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir rol üstleneceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İhtiyacı olan her ülkenin yanında olacağımızı da burada yinelemek isteriz. Türkiye olarak, enerjiden tarıma, ulaştırmadan ticarete, sanayiden atık yönetimine kadar ekonomimize yön veren tüm alanlarda geliştireceğimiz politika, teknoloji ve yeni bir hayat tarzıyla net sıfır emisyon hedefimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



