Çevreciler Koç Holding’in madenine karşı sessiz

Türkiye'de ne zaman maden çalışması başlasa eylem için sahaya inen sözde çevreci bir grup var. Konu Koç Holding olunca, bu çevrecileri ortada göremezsiniz.

Kimi zaman Kazdağları’ndaki maden çalışmasında, kimi zaman İkizdere’deki taş ocağı çalışmalarında...

Çevre bahanesiyle, siyasi partiler tarafından desteklenen eylemleri düzenleyenlerin gerçek yüzü, Sivas’ta ortaya serildi. Koç Holding tarafından Sivas’ın Kangal ilçesinde büyük bir maden çalışması başlatıldı.

SİYANÜR KULLANILIYOR

Bölgede, siyanür de kullanılarak altın ve demir çıkarılıyor. Maden alanında yaşayan insanlar çalışmalardan rahatsız. Ancak seslerini duyuramıyorlar. Medya kuruluşlarının mikrofon uzatmadığı köylüler, tepkilerini internet üzerinden organize olarak duyurmaya çalışıyor.

Çevre eylemlerinin bölgede düzenlenmesinin, CHP ve HDP milletvekillerinin nöbete gitmemesinin sebebi olarak da siyanürle altın çıkaran madenin sahibinin Koç Holding olması gösteriliyor.







