Ceyhun Bayramov'dan Türkiye’ye taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi nedeniyle Türkiye’ye taziyelerini iletti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sosyal medya hesabından Gara bölgesinde gerçekleşen hain saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bayramov, şehit olan 13 sivil için başsağlığı dileklerinde bulundu.

"BAŞIN SAĞ OLSUN KARDEŞ TÜRKİYE"

Derin üzüntü duyduklarını belirten Bayramov, "Hain bir terör saldırısında 13 Türk vatandaşının öldürüldüğü haberinden derin üzüntü duyuyoruz. Şehitlerin ailelerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Sivillere yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Başın sağ olsun kardeş Türkiye" ifadelerini kullandı.