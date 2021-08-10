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- Çeyrek 15 lira ekside! Altın fiyatları 10 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Çeyrek 15 lira ekside! Altın fiyatları 10 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 10.08.2021 - 11:01
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren aşağı yönlü seyrediyor.
Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı 483 liradan, çeyrek altın ise 803 liradan işlem görüyor.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 10 Ağustos 2021 Salı günü güncel altın fiyatları..
10 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ALTIN ONS
Altın ONS alış: 1.744,15
Altın ONS satış: 1.744,39
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 483,77
Gram altın satış: 483,89
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 786,00
Çeyrek altın satış: 803,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 3.138,00
Cumhuriyet altını satış: 3.199,00
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 1.571,00
Yarım altın satış: 1.606,00
REŞAT ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 3.170,47
Tam altın satış: 3.231,95
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar bilezik satış: 441,31
22 Ayar bilezik alış: 445,38