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Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan ile ilgili yeni gelişme: Tahliye kararı çıktı...

Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan ile ilgili yeni gelişme: Tahliye kararı çıktı... Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla aylardır hapis yatan Nihal Candan'ın, 37 kiloya kadar düşmesi sonrası hakkında cezaevinde yaşamını sürdüremez kararı verildi.