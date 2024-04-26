Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan ile ilgili yeni gelişme: Tahliye kararı çıktı...
ensonhaber.com

Geçen yıl sosyal medya fenomenlerine yönelik düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına Nihal ve Bahar Candan kardeşler de dahil olmuştu.

Ucuz araç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran çeteyle hareket ettikleri saptanan Candan kardeşler, gözaltına alınıp tutuklandı.

Aylardır tutuklu bulunan Candan kardeşlerle ilgili geçtiğimiz gün yeni bir gelişme yaşandı.

Cezaevinde yemek yememeye başladı: 37 kiloya kadar düştü

Hapishane koşullarına alışamadıkları iddia edilen Candan kardeşlerden Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.

Posta'nın aktardığına göre bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu.

Ayrıca Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu belirtildi.

Doktorlar cezaevinde devam edemez dedi: Tahliyesine karar verildi

Yaşananlar sonrası dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Beklediğimiz bir karardı. Tedavisine hastane ortamında devam edilecek" dedi.

İlginizi Çekebilir Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı: İnfaz koruma memuruyla tartıştılar
İlginizi Çekebilir Candan kardeşler aylardır cezaevinde! Nihal Candan 37 kiloya düştü