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Cezaevindeki 'Abdullah Öcalan'a özgürlük' için açlık grevine Sebahat Tuncel de katıldı

Cezaevindeki 'Abdullah Öcalan'a özgürlük' için açlık grevine Sebahat Tuncel de katıldı DEM Parti'in kadın teşkilatı, 32 gün önce başlatılan 'Abdullah Öcalan'a özgürlük' açlık grevine eski HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de katılmasıyla destek açıklaması yaparken, bir an önce isteklerin yerine getirilmesi istendi.