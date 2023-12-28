Cezaevindeki 'Abdullah Öcalan'a özgürlük' için açlık grevine Sebahat Tuncel de katıldı

Türkiye 12 şehidine ağlarken DEM Parti'nin derdi, bebek katili Abdullah Öcalan...
Suriye'nin kuzeyindeki hain saldırılarda sonra gelen haberle Türkiye yasa boğulurken DEM Parti'nin halaylı etkinliği büyük tepkiye neden olmuştu.
Türk halkının acısıyla adeta dalga geçen, PKK'nın siyasi uzantısı parti, 32 gündür cezaevlerinde açlık grevi yapıyor.
Öcalan için açlık grevi yapıyorlar
Grevin nedeni ise PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan...
Katil Öcalan'ın özgür bırakılmasını isteyen PKK ilişkileri nedeniyle hapisteki DEM Partililer, "Öcalan’a Özgürlük Kürt Sorununa Demokratik Çözüm" sloganıyla açlık grevine başlamıştı.
Sebahat Tuncel de greve başladı
Bugün yapılan açıklamayla 7 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de greve katıldığını duyurdu.
Tuncel açıklamasında, "Öcalan’a özgürlük diyerek bedenimizi açlığa yatırıyoruz." dedi.
Tuncel'in grev kararına DEM Parti'den de destek geldi.
DEM Parti'den Tuncel'e destek
DEM Parti Kadın Meclisi'nden yapılan açıklamada, "Sebahat Tuncel’in şahsında açlık grevi eylemi yapan tüm kadınların tecride ve savaş politikalarına karşı verdiği mücadele mücadelemizdir.
“Öcalan’a Özgürlük Kürt Sorununa Demokratik Çözüm” şiarıyla bedenini direniş alanına dönüştüren tutsakların taleplerine derhal cevap verilmelidir." ifadeleri kullanıldı
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış