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    Cezaevindeki annelerinin yanında kalan çocuklara anaokulu yapılacak

    Eskişehir Akpınar Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi içindeki 3 bin 348 metrekarelik alana 8 derslikli anaokulu binasının yapılması için protokol imzalandı.
    • 08.12.2022 - 15:00
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    Cezaevindeki annelerinin yanında kalan çocuklara anaokulu yapılacak

    Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları, cezaevinde annelerinin yanında kalmak durumundaki çocukları gündemine aldı.

    Bakanlıklar arasında 9 Mart 2020 tarihinde imzalanan Eğitim ve Öğretim İşbirliği protokolü çerçevesinde, Eskişehir’deki cezaevinde annelerinin yanında kalan çocuklara anaokulu imkânı sağlanması için harekete geçildi.

    8 derslikli anaokulu

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Akpınar Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi içerisindeki 3 bin 348 metrekarelik alana 8 derslikli anaokulu binasının yapılması için Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İl Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre görüşmede bulundu.

    İHA'nın haberine göre, yapılan görüşmede binanın yapımına başlanması için protokol imzalandı.


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