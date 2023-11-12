Cezaevindeki Dilan Polat arkadaşına haber gönderdi: 'Çocuklarımı çok sevin..' Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın, yakın arkadaşına çocukları için haber gönderdiği ortaya çıktı. Polat arkadaşına, "Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın" dedi.

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Türkiye'nin konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 1 haftadır cezaevinde.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarından yargılanan Polat ve eşi Engin Polat'ın akıbeti hayranları tarafından merak ediliyor.

Gösterişli hayatını gözler önünde yaşayan, dolar ve altın şovları yapan, lüks otomobiller ve uçaklarla videolar paylaşan Dilan Polat, geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Şimdilerde ise yargılandıkları suçlar için eleştirilirken, kimileri tarafından da paylaşımları adeta özleniyor.

Süreç devam ederken, Polat çiftinin 2 çocuğu babaanne ile birlikte kalıyor. Öyle ki dayı, amca, teyze ve dedesi de anne ile babası ile birlikte cezaevinde.

Baygınlık geçirdi

Dilan Polat'ın, cezaevindeyken çocuklarını merak ettiği biliniyor. Tutuklandığı gün de, "Oğlum sana kim bakacak?" diyerek ağlayan ve baygınlık geçiren Polat, yakın arkadaşına haber gönderdi.

Dilan Polat sorusu

Arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabından kendisine gelen haberi paylaştı.

Takipçisinin, "Dilan hanımla hiç görüştünüz mü? Nasıl kendisi?" sorusunu yanıtladı.

"Çocuklarımı sevin, koklayın"

Alan, şöyle yanıt verdi:

"Bu konu ile ilgili son kez konuşalım ve bunda anlaşalım süreci bitene kadar sormak yok. Bir haber göndermiş ve demiş ki; çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın."