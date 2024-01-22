Cezaevinden ilk fotoğraf! Tosuncuk'un eski halinden eser yok Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucusu olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 2,5 yıldır cezaevinde tutulan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın cezaevinden ilk fotoğrafı geldi. Aydın'ın fotoğrafta bir hayli kilo verdiği görüldü.

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'Çiftlik Bank' Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olaylarından birisi olarak tarihe geçti.

Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, Çiftlik Bank yalanıyla binlerce insanı kandırdı.

Aydın, topladığı paralarla 2018 yılında yurt dışına kaçtı.

2021 yılında tutuklandı

Daha sonra Mehmet Aydın 2021 yılının temmuz ayında Brezilya’da teslim olmasının ardından Türkiye’ye iade edilerek, 7 Temmuz 2021’de tutuklandı.

Cezaevinden ilk fotoğraf

'Çiftlik Bank' sisteminin kurucularından 'Tosuncuk' lakaplı tanınan Mehmet Aydın, cezaevinden ilk fotoğrafını verdi.

Eski halinden eser yok

Bir hayli kilo verdiği gözlenen Aydın'ın eski halinden eser kalmadığı görüldü.

2,5 yıldır cezaevinde

Aydın, 3762 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 2,5 yıldır cezaevinde.

Dava süreci

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı.

Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.

Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi.

75 bin 260 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5’er 13’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava sürüyor

Çiftlik Bank davasında 4. duruşma 2 Eylül 2022'de görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanık, haklarında açılan 4 ayrı dava kapsamında yargılanıyor.

Son duruşmada söz alan Mehmet Aydın, şirketinde 200 kişiye iş imkanı sağladığını, yanında çalışan işçisinden yönetim kurulu başkanına kadar yasa dışı bir iş yapmamaları için talimat verdiğini söyledi.