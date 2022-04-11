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    Cezaevinden kaçan terörist Kandil'de öldürüldü

    2016 yılında Diyarbakır'daki cezaevinden kaçan 8 şehidimizin katili, Kandil'de düzenlenen operasyonla ölü olarak ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:18
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    Cezaevinden kaçan terörist Kandil'de öldürüldü

    Terörle mücadelede TSK, MİT ve İçişleri Bakanlığı'nın operasyonları aralıksız devam ediyor.

    Hem yurt içi hem de yurt dşında PKK'ya nefes aldırmayan güvenlik güçlerinin son hedefi ise Kandil'de terör kampları oldu.

    2016 yılında Diyarbakır Cezaevi'nde içeriden yardım aldığı iddia edilen PKK'lı terörist  Devrim Kavak da, Kandil'e kaçmıştı.

    2005-2008 yıllarında 5'i asker 3'ü de sivil vatandaşımızın katili olan teröristin akibeti hakkında güzel haber geldi.

    6 YIL SONRA ÖLÜ YAKALANDI

    Teröristin, Kandil'in Balakayati Kampında TSK ve MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

    Cezaevinden kaçan terörist Kandil de öldürüldü #1

    FİRAR EDEN TERÖRİSTLER KANDİL'DE

    5 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır Cezaevi'nde terörist Devrim Kavak ile birlikte  PKK'lı Diyar Kaydu, Ulaş Arslan, Beşir Arcagök, Osman Kılıç ve Ramazan Aslan kaçtı.

    Firar'dan sonra sırra kadem basan teröristlerden 4'ü Kandil'de ortaya çıkmıştı.

    Cezaevinden kaçan terörist Kandil de öldürüldü #2


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