Cezaevleri de normalleşme sürecine girdi

Salgının azalmasıyla birlikte sosyal hayat gibi cezaevlerinde de normalleşme başladı. Adalet Bakanlığı, tedbiri elden bırakmamak için bazı kurallar koydu.

Türkiye, koronavirüs sonrası bugün büyük bir adım attı ve normalleşme sürecine girdi. Seyahat kısıtlaması kalktı, uzun zamandır kapalı olan kafeler ve salonlar yeniden hizmete açıldı.

Plajlar tedbirler alınarak yaza 'merhaba' dedi. Normalleşme, cezaevlerinde de başladı.

CEZAEVLERİ NORMALLEŞİYOR

Bugünden itibaren mahkumların kapalı görüşlerine izin verilecek. Ancak virüsün yayılmaması için Adalet Bakanlığı belirli tedbirler uygulayacak.

İşte yeni kurallar:

- Aşırı yoğunluk yaşanmaması için koğuşlar sırasıyla görüşe çıkarılacak. Cezaevi yönetimi, koğuşların sırasını bir aya yayacak şekilde ayarlayacak.

- Her cezaevinde, her gün bir koğuş kapalı görüşme yapacak.

- Hükümlü ve tutukluların ayda bir defa kapalı görüşme hakkı olacak.

- Mahkumlar, görüşmek istedikleri ziyaretçileri idareye önceden bildirecek ve yalnızca bir kişi gelebilecek.

- Ziyaretçilerin cezaevine girmeden önce ateşi ölçülecek.

- Maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Bunun yanı sıra, her kapalı görüşten sonra, mahkûm ve ziyaretçinin bulunduğu ortam dezenfekte edilecek. Görüşler, en fazla bir saat arayla yapılacak.

- Mahkûmların ertelenen görüş hakları kayba uğramayacak. Virüsün seyrine göre daha sonra kullanılmasına izin verilecek.

- Avukat görüşmeleri, ceza infaz kurumları arasındaki nakil işlemleri 1 Temmuz, açık görüşler ise 1 Eylül'de başlayacak.