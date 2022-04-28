Cezaevlerinde bayram dolayısıyla açık görüş yapılacak

Ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihlerinde açık görüş yapılabilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına "Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi" gönderildi.

Genelgede koronavirüs nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süredir yapılamayan açık görüşlerin bayram sebebiyle 3-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Görüşme koşulları

AA'nın haberine göre; koronavirüs pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları ise saklı kalmak üzere ertelenecek.

Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleriyle temizlenecek.

Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak.

Saat aralığı 09.00-17.00 olacak

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

Genelgeye göre, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.