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    Cezaevlerinde pandemi sonrası ilk kez bayramda açık görüş yapılıyor

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla bugün cezaevlerinde açık görüş yapılıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan ziyaretler 8 Mayıs'ta sona erecek.
    • 03.05.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 14:44
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    Cezaevlerinde pandemi sonrası ilk kez bayramda açık görüş yapılıyor

    Koronavirüs salgınından ötürü cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler yakınları ile açık görüş yapamıyordu.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2020'nin mart ayından itibaren ertelenen, Aralık 2021'de ise yeniden uygulamaya konulan açık görüşler kapsamında, ilk "bayram açık görüşü"nün yapılmasına ilişkin genelge gönderdi.

    Böylece salgın sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilemeyen "bayram açık görüşleri"nin ilki, bugün başlamış oldu.

    Bayramdaki açık görüşler 8 Mayıs'a kadar

    Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan açık görüşler, 8 Mayıs'ta sona erecek.

    Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü de açık görüş nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçilerin açık görüşleri sürüyor.

    Cezaevlerinde pandemi sonrası ilk kez bayramda açık görüş yapılıyor #1

    Cezaevlerinde pandemi sonrası ilk kez bayramda açık görüş yapılıyor #2

    Cezaevlerinde pandemi sonrası ilk kez bayramda açık görüş yapılıyor #3

     

    Cezaevlerinde pandemi sonrası ilk kez bayramda açık görüş yapılıyor #4


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