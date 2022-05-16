Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Dün Ankara'ya inen Tebun'u, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Tebun'un bugünkü Anıtkabir ziyaretinin ardından adresi ise Külliye oldu.

Resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tebbun'u resmi törenle karşıladı. Karşılamada iki lider arasındaki samimi görüntüler dikkatlerden kaçmadı.

Karşılamanın ardından liderler ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı

Bu kapsamda Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Tebbun'un başkanlığında yapılacak.

İlgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara dayanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Ankara'da VİDEO

Anlaşmalar imzalanacak

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

İki dost ve kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümünde gerçekleşen ziyaret vesilesiyle ayrıca, mevcut iş birliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşma, protokol ve mutabakat metinleri de imzalanacak.