Cezayir Dışişleri Bakanı Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Afrika'daki son gelişmeler ele alındı.

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ensonhaber.com

Afrika, Türkiye’nin odak merkezlerinden birisi artık.

Kıta ülkeleri ile kurulan ikili ilişkilerin artan hacmi ve kıtaya yönelik giderek genişleyen bir politikanın oluşu Afrika’nın gündemimizde daha fazla yer almasını sağlıyor.

Özellikle Fransa'nın sömürgesi altında bulunan ülkeler ulusal bağımsızlıklarını ilan ederken Türkiye'den güç almayı sürdürüyor.

Cezayir'in bağımsızlık mücadelesi

Bu ülkelerden birisi de Cezayir...

Fransa'nın 1830'larda başlayan uzun işgaline karşı Cezayir'de, 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesi başladı.

Fransa'nın katliamları unutulmadı

Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede binlerce Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Bağımsızlık mücadelesinin üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen Fransa'nın, insanlık tarihinin utanç sayfalarında yer alan katliamları unutulmadı.

Türkiye dostlukları geliştirmeyi hedefliyor

Türkiye ise Afrika'nın zenginlerinden faydalanmayı değil kıta ülkeleriyle dostluklarını geliştirmeyi önceleyen konumda.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika bölgesine verdiği önemi diplomasi trafiğiyle sürdürüyor.

Cezayirli bakanı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." denildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

İkili ilişkiler görüşüldü

Görüşmede Afrika bölgesindeki son durum ve iki ülke arasındaki ekonomik siyasi gelişmeler ele alındı.

Cezayir-Türkiye ilişkilerinin ivmelenen seyri

Cezayir'in Fransa’dan bağımsızlığını kazandığı 1962’de başlayan Türkiye-Cezayir resmi ilişkileri güçlü bir şekilde sürüyor.

Türkiye, 1962 yılında bağımsızlığını ilan eden Cezayir’e 1963’te büyükelçiliğini açtı.

Cezayir’den Türkiye’ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde en son ziyaret, Şubat 2005’te Abdulaziz Buteflika tarafından gerçekleşti.

Cezayir ile Türkiye köklü tarihi ilişkilere sahip

İki ülke arasında 2006 yılında ilişkileri geliştirmek adına "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Türkiye’den Cezayir’e cumhurbaşkanlığı seviyesindeki son ziyaret ise Ocak 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Libya ve Filistin konularında diplomatik koordinasyon

Cezayir ve Türkiye, Filistin meselesindeki fikir birliğinin yanı sıra Libya'daki sorunlara siyasi çözüm bulma çabalarında da tam bir koordinasyon halinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak 2020'de Cezayir'e ziyareti sırasında bu durumu Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da teyit etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar

"Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) Toplantısı"na katılmak üzere 10 Aralık 2022’de Cezayir’e giden eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’deki Türk firmalarının sayısının 1400’ü geçtiğini ve toplam yatırım miktarının da 5 milyar doları aştığını söylemişti.

Çavuşoğlu, Cezayir-Türkiye arasındaki işbirliğinin tüm bölge için yararlı olacağını belirterek, “Cezayir’deki Türk firmalarının sayısı 1400’ü geçti, toplam yatırım miktarı da 5 milyar doları aştı. Sadece ticaretimizi değil buradaki yatırımlarımızı da 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için beraber çalışıyoruz." demişti.

Türkiye ile Cezayir, ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kuruyor

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Cezayir’in Cezayir başta olmak üzere bölge ülkelerinde faaliyet gösterecek ortak bir petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracağını açıklamıştı.

Cezayir, 'asrın felaketinde' Türkiye ile tam dayanışma halindeydi

Cezayir, 'asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun başta olmak üzere tüm devlet kadroları taziye ve destek mesajları yayımlayarak Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Türkiye'ye gönderilen 86 kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra Cezayir Kızılayı'ndan bir tıbbi heyet ile 95 tonluk insani yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaşmıştı.