Cezayir, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

AA & Ensonhaber

Cezayir'de Fransızca yayın yapan el-Moudjahid gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet, ülkesinin istihbarat servisinin Cezayir'in istikrarını sarsmak amacıyla eski teröristleri yeniden harekete geçirmeye çalıştığı suçlamasıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"FRANSIZ İSTİHBARATI, KOMPLOLAR DÜZENLİYOR"

Haberde, Fransız istihbaratının istikrarsızlık yaratıcı faaliyetleri desteklediği ortaya kondu. Ayrıca, eski terörist "İsa Muhammed Emin"in, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamalarda Fransız İstihbaratı'nın komplolar düzenlediğini belirttiği kaydedildi.

Fransa Büyükelçisi Romatet'in geçen hafta Bakanlığa çağrılarak "sert bir dille" uyarıldığı ve Fransız tutumunun karşılıksız kalmayacağına dikkat çekildiği ifade edildi. Cezayir yetkilileri, Fransız Büyükelçi'ye ülkenin egemenliğine yönelik devam eden saldırılar karşısında Cezayir'in suskun kalmayacağını belirtti.