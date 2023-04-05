Cezayir'de bir kedi, namaz kıldıran imamın üzerine tırmandı Camiye giren bir kedi teravih namazı kıldıran imamın üzerine atladı ancak imam kediyi rahatsız etmedi ve namaz kıldırmaya devam etti.

ensonhaber.com Cezayir'de teravih namazı sırasında bir davetsiz misafir güzel görüntüler oluşturdu. Sevimli kedi, namaz sırasında imam Şeyh Velid Mahyas'ın omzuna tırmandı. İmam Mahyas, kediyi omzuna alarak namaza devam etti. Sosyal medyada gündem oldu camiye giren kedinin namaz kıldıran imamın üzerine atladığı o anlar sosyal medyada viral oldu. İzleyenlerin içini ısıttı Kısa sürede gündem olan videoda imamın tepki vermeden kediyi omzuna alarak namaza devam etmesi ise izleyenlerin içini ısıttı. Sevimli kedinin, cami imamı Mahyas'ın olduğu öğrenildi.