Cezayir'de meydana gelen sel hayatı durma noktasına getirdi

Relizane eyaletinde gerçekleşen sel, sokak ve caddeleri göle çevirdi. Bölgeye çok sayıda sevk edilen ekipler, mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Cezayir'in Relizane eyaletinde şiddetli yağışlar etrafta hasarların oluşmasına neden oldu.

Eyalette etkili yağışlar kısa sürede yerini sele bıraktı. Sel nedeniyle eyaletin cadde ve sokaklarını su bastı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Onlarca araç sel sularında sürüklenirken, bazı evler de sular altında kaldı. Sivil Koruma Müdürlüğü, Relizane eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle Mazouna, Sidi Amahmad Ben Ali ve Wadi Arheo bölgelerine 3 ekibinin gönderildiğini duyurdu.

Sel sularında mahsur kalanlar kurtarmak için çalışmalar devam ederken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

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