Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inen Kuveyt Havayolları'na ait yolcu uçağı, kontrollerinin ardından Kuveyt'e hareket etti.

Kuveyt-Trabzon seferini yapan J-9313 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı Trabzon semalarındayken bomba ihbarı aldı.

Uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Tek tek GBT'si kontrol edilerek üst araması yapılan yolcular tahliye edilip havalimanı içine alındı.

DETAYLI ARAMA YAPILDI

Pist dışına çıkarılan uçak ve yolculara ait bagajlarda detaylı arama çalışması tamamlandı. Arama işlemlerinin ardından aprona çekilen uçağa yakıt işlemlerinin tamamlanmasıyla Kuveyt'e gidecek yolcuların bagajları yerleştirildi.

TAMAMLANAN ARAMA SONRASI UÇAK TRABZON'DAN AYRILDI

İşlemlerin ardından CZR314 sefer sayılı uçak, Kuveyt'e gidecek yolcularıyla Trabzon'dan ayrıldı.

Cezire Hava Yolları'na ait uçak bomba ihbarı üzerine Trabzon'a indi



VALİ İSMAİL USTAOĞLU: HAVALİMANI UÇUŞLARA AÇIK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uluslararası kurallar gereği o an havada bulunan Kuveyt Havayolları'na ait tüm uçakların indirildiğini belirten Vali Ustaoğlu, "Bildiğimiz kadarıyla başka yerlerde de uygun yerlere inişleri sağlandı. Bizde de Kuveyt'ten havalanarak Trabzon'a gelmekte olan CZR 314 sefer sayılı Kuveyt Havayollarına ait uçak saat 11.18 civarı havalimanına iniş yaptı." dedi.

Ustaoğlu, hemen diğer güvenlik birimleri tarafından uçağın güvenli alana alındığı belirterek "Uçakta 51 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Yolcu, mürettebatın da tahliyesi gerçekleştirildi. Şu an bagajların detaylı aranma işlemleri yapılıyor. Havalimanımızda uçuşların durdurulmasıyla alakalı herhangi bir şey söz konusu değil. Şu an uçağımız güvenli bölgede. Araması tamamlanarak tekrar seferine devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan bomba ihbarı açıklaması

