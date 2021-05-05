Challenge nedir, ne demek? '20'li yaşlar challenge' sosyal medyanın gündemde..

Sosyal medya, birkaç gündür ünlü isimlerin 20’li yaşlarına ait fotoğraflarıyla çalkalanıyor. Kullanıcılar, challenge kelimesinin anlamını merak ediyor. Peki, Challenge nedir, ne demek?

Son günlerde, sosyal medyada gündem olan '20'li yaşlar challenge' akımı, herkesin dikkatini çekti.

Başta Instagram olmak üzere sosyal medya mecralarında başlatılan bu akım, ünlü isimlerin de hesaplarında görülmeye başlandı.

Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, Twitter hesaplarından 20'li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşırken, bu akıma siyasetçilerden de katılım geldi.

20'li yaşlar challenge' etiketiyle paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağarken challenge kelimesinin anlamı merak konusu oldu.

Peki, Challenge nedir, ne demek? İşte detaylar...

CHALLENGE NE DEMEK?

İngilizce bir kelime olan Challenge, Türkçe'ye meydan okuma olarak çevrilmektedir.

Challenge (meydan okuma) akımı, başta Instagram olmak üzere sosyal medya mecralarında devam ediyor.

Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte popüler hale gelen challenge akımında, kullanıcılar, bir konsept belirleyerek yakın arkadaşlarını da bu akıma davet ediyor.

Bir fotoğraf veya video paylaşılarak başka bir kişiye meydan okunuyor. Meydan okunulan kişi de aynı şekilde paylaşım yaparak başka bir kişiye meydan okuyor.

Son günlerde trend olan '20'li yaşlar challenge' akımında, herkes 20'li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşarak meydan okuma gerçekleştiriyor.