'Charlie Hebdo' dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

Daha önce Hz. Muhammed'le ilgili yayınladıkları hakaret içerikli karikatürlerle tepkilerin odağı olan Charlie Hebdo dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapaktan yayınladıkları karikatürle hakaret etti.

Derginin kapağında yayınlanan karikatür büyük tepki toplarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dergi hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyuran savcılık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yapılan yayın dolayısıyla Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında TCK’nın 12,13 ve 299’ncu maddeleri gereğince 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan' resen soruşturma başlatılmıştır'' ifadelerine yer verdi.