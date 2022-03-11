Che Guevera'yı infaz eden bölük çavuşu, hayatını kaybetti

Che Guevera'yı infaz eden bölük çavuşu, hayatını kaybetti

General Gary Prado'nun 1967 yılında Che Guevera'yı yakalamasının ardından infaz emrini gerçekleştirmesi için görevlendirdiği Mario Teran, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Bolivya'da 1967 yılında askerler, Che Guevera'yı yaralı halde ele geçirdi.

Che'yi yakalayan grubun başında yer alan emekli General Gary Prado, Che için infaz emri verdi.

Prado, Che'nin öldürülmesi için bölüğün çavuşu olan Mario Teran'ı görevlendirdi.

CHE'Yİ ÖLDÜREN ÇAVUŞ, HAYATINI KAYBETTİ

Teran'ın daha sonra "Hayatımın en kötü anıydı" ifadeleriyle anlattığı infaz gününün üzerinden 55 yıl geçti. Teran, 80 yaşında hayatını kaybetti.

CHE GUEVERA'NIN YAKALANMASI

14 Haziran 1928'de Arjantin'de doğan Che, tıp eğitimi aldığı süreçte arkadaşlarıyla motosikletli Latin Amerika turuna çıktı.

Bu süreçte sosyalist düşünceyle tanışan Che, Guatemala'da devrimci faaliyetler gösterdi. Meksika'da ise Fidel Castro ve arkadaşlarıyla tanışıp Küba Devrimi'ne destek verdi.

Devrimin önderlerinden olan Che, Küba'da La Cabana Kalesi Komutanlığı, Milli Tarım Reformu Enstitüsü Başkanlığı, Küba Milli Bankası, Sanayi Bakanlığı gibi çeşitli görevler üstlendi.

ÖLDÜRÜLECEĞİ BOLİVYA'YA GİTTİ

Devrimin yayılması düşüncesiyle Küba'dan ayrılma çalışmaları başlatan Che'nin ilk durağı Kongo oldu, buradaki başarısızlığın ardından Bolivya'ya geçti.

Bolivya'dan da istediği başarıyı elde edemeyen Che, 9 Ekim 1967'de CIA ve Amerikan Ordusu'na bağlı Özel Harekat Birlikleri tarafından yakalanarak yargısız infaz sonucu öldürüldü.

CHE'NİN SON SÖZLERİ

Che'nin infaz edilmeden önceki son sözleri şu ifadeler oldu:

"Buraya beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur beni korkak, yalnızca bir adam öldürmüş olacaksın"

Cansız bedeni Küba'ya teslim edilmeyen ve elleri kesilerek bilinmeyen bir yere gömüşen Che, 1997 yılında Vallegrande yakınındaki bir uçak pistinin altından çıktı.

DNA testinin ardından Küba'ya teslim edilen Che'nin bedeni için özel bir anıt hazırlanarak 17 Ekim 1997'de Santa Clara'da askeri törenle gömüldü.