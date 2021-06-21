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    CHP, 60 kişilik heyetle Erzurum'a gitti

    CHP, 60 kişilik heyetle Erzurum'a gitti

    Memleketinde yeterli ilgiyi göremeyen Gamze İlgezdi'nin, ayakkabılarını boyattığı anlar objektiflere yansıdı.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 13:55
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 60 kişilik bir heyetle Erzurum'a ziyarette bulundu.

    Havuzbaşı Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden İlgezdi'nin objektiflere yansıyan anları dikkat çekti.

    AYAKKABILARINI BOYATTI

    İlgezdi ve beraberindeki milletvekilleri, Havuzbaşı Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

    Yakutiye Medresesi önünde ayakkabı boyayanların yanına gelen İlgezdi, burada onlarla bir süre sohbet etti.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın, daha sonra ayakkabılarını boyattığı görüldü.

    CHP, 60 kişilik heyetle Erzurum a gitti #1

    KONUŞMAYA DÜŞÜK KATILIM

    Gamze İlgezdi, beraberindeki heyetle Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi'ndeki parti binası önünde basın açıklamasında bulundu.

    Kendisinin de Erzurumlu olduğunu hatırlatan İlgezdi, "Ben bir Dadaş kızıyım. Bu vesileyle atalarımın, dedelerimin toprağıyla hasret gidereceğim, hasbihal edeceğim." dedi.

    Ancak İlgezdi'nin açıklamaları sırasında az sayıda katılımın olduğu görüldü.

    CHP, 60 kişilik heyetle Erzurum a gitti #2

    CHP, 60 kişilik heyetle Erzurum a gitti #3

    CHP, 60 kişilik heyetle Erzurum a gitti #4

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