CHP 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak CHP, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermediği için hem 2024 yerel seçimlerinde hem de 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak.

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31 Mart'a sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarını iyice yoğunlaştırdı.

Bunlardan biri de sandık görevlilerin belirlenmesi ve seçim günü alınacak önlemler.

Bu doğrultuda CHP, geçtiğimiz seçimlerde bazı illerde sandık görevlisi bildirmemişti.

CHP, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermediği için hem 2024 yerel seçimlerinde hem de 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak.

"Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş ve Yozgat illerine sandık görevlisi veremedik"

Bu iller ise Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş ve Yozgat.

Konuyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sandık görevlisi verilemeyecek illerle ilgili müşahit yoluyla ve avukat örgütlenmesiyle seçimi takip edeceklerini belirtti.

Çiftçi, “İYİ Parti’ye bıraktığımız, İYİ Parti’yi desteklediğimiz illerde, Seçim Kanunu gereği biz oralarda seçmen sandık görevlisi veremiyoruz. Ancak oraları müşahit gözüyle takip edeceğiz. Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş ve Yozgat illerine sandık görevlisi veremedik. Hatta bir sonraki seçimde de veremeyeceğiz. Buralarda müşahit yoluyla ve avukat örgütlenmesi yoluyla süreci takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP 7, İyi Parti 9 ilde sandık görevlisi görevlendirmemişti

Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde CHP ve İyi Parti ise 16 ilde milletvekili aday listelerinde işbirliği yapma kararı almıştı.

Bu karar doğrultusunda CHP 7 ilde, İyi Parti ise 9 ilde YSK’ya aday listesi sunmamıştı.

Aralarında Adıyaman, Van, Batman’ın da bulunduğu 9 ilde İyi Partili adaylar CHP listesinden, Gümüşhane, Aksaray, Bitlis ve Muş’un dahil olduğu 7 ilde ise CHP’li adaylar İyi Parti listesinden seçime katılmıştı.