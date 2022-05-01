CHP Adalar İlçe Örgütü kiraladığı tekneyle Maltepe'ye geçmek istedi. Teknenin iskeleye yanaşmasına izin verilmeyince, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat denize atlayarak kıyıya yüzdü.

İstanbul Valiliği'nin Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına izin vermemesinin ardından, Maltepe medyanı işçi örgütlerinin eylem alanı olarak belirlenmişti.

Bu çerçevede geniş güvenlik önlemleri altında Maltepe'de vatandaşlar toplanmaya, işçi ve sivil toplum örgütleri de belirledikleri noktalarda bir araya gelerek alana doğru yürümeye başladı.

Tekne kiralayıp Maltepe'ye gelmek istediler

Bu arada, Adalar Belediye Başkanlığı da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için bir tekne kiraladı.

Büyükada'dan saat 10.30'da hareket eden teknede başta Adalar Belediye Başkanı CHP’li Erdem Gül ve CHP ilçe örgütü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi bulunuyordu. Ancak teknenin Maltepe'deki iskeleye yanaşmasına izin verilmedi.

CHP'li ilçe başkanı denize atladı

ANKA'nın aktardığına göre tekne yaklaşık 1 saat denizde bekletildi.

Duruma tepki gösteren CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat denize atladı. Akpolat, alkışlar eşliğinde yüzerek denize çıktı.