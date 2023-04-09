CHP aday listesi belli oldu

Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs’a 35 gün kaldı.
Zaman giderek daralırken, siyasi arenada hareketlilik de arttı.
Partiler, bugün saat 17.00’a kadar, Yüksek Seçim Kurulu’na milletvekili aday listelerini verecek.
CHP kanadında aday belirleme sürecinde kriz yaşandı.
İyi Parti haricindeki muhalefet ittifakı üyeleri, CHP listesinden seçime girme kararı aldı.
CHP listelerinden girme kararı alan Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin adaylarına CHP'den 20 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor.
Adaylar belirlendi
Bu gelişme sonrası partiler içi çatırdamalar da yaşanırken, listeler kaba taslak son aşamaya geçirildi.
Bir diğer yandan, CHP’de görüşmeler sürerken, milletvekili adayları belli olmaya başladı.
Liste şu şekilde;
İstanbul 1'inci bölge
Oğuz Kaan Salıcı
Gamze Akkuş İlgezdi
Fethi Açıkel
Gökhan Günaydın
Birol Aydın (Saadet Partisi)
Ahmet Ersagun Yücel
Elif Esen (DEVA)
Hasan Karal (DEVA)
Cemal Enginyurt (DP)
Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
Ali Gökçek Suat Özçağdaş
Doğan Çakmak
Özcan Baripoğlu
Sevgi Kılıç
Olgun Çelik
İstanbul 2'nci bölge
Namık Tan
Yunus Emre
Gökan Zeybek
Enis Berberoğlu
Mustafa Kaya (SP)
Yüksel Mansur Kılınç
İsa Mesih Şahin (Gelecek)
Evrim Sızvanoğlu (DEVA)
Berna Sukas
Fuat Yıldırım
Onur Aydın
Işık Öğütçü
Soner Özimer
Mehmet Ali Yüksel
Şaban Karaaslan
Elmas Arus
İstanbul 3'üncü bölge
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Türkan Elçi
İlhan Kesici
Zeynel Emre
Medeni Yılmaz (DEVA)
Bülent Kaya (Saadet)
Doğan Demir (Gelecek)
Özgür Karabat
Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
Turan Taşkın Özer
Doruk Bulut
Oğuz Kemal Yakar
Turgay Özcan
Utku Caner Çaykara
Habibe Çiftçioğlu (Gelecek)
Ankara 1'inci bölge adayları
Eski bakan, DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara birinci bölgeden aday gösterildi.
Uzun yıllar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan daha sonra CHP’nin RTÜK üyesi olarak görevine devam eden Okan Konuralp de birinci bölgeden aday gösterilen isimler arasında yer aldı.
Gamze Taşçıer
Deniz Demir
Okan Konuralp
Sadullah Ergin (DEVA)
Aliye Timisi Ersever
Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek)
Deniz Çakır
Kemal Akkurt
Aysun Palalı Köktaş
Elif Topkaya Sevinç
Hüseyin Can Güner
Aycan Günday Koçtürk
Armağan Erdoğan
İzmir 1'inci bölge
Yüksel Taşkın
Ahmet Tuncay Özkan
Sevda Erdan Kılıç
Murat Bakan
Ednan Arslan
Seda Kaya (DEVA)
Haydar Altıntaş (DP)
Devrim Barış Çelik
Sefer İpekli
Güldem Atabay
Şahbal Aras
Fulya Akçay
Mehmet Şahin Fırat
Birgül Değirmenci
İzmir 2'nci bölge
Gökçe Gökçen
Rıfat Nalbantoğlu
Rahmi Aşkın Türeli
Mahir Polat
Salih Uzun (DP)
Deniz Yücel
Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)
Hüseyin Sezer
Esin Doğan Metin
Altan İnanç
Emine Helin İnan Kınay
Ayten Gülsever
Nurşen Balcı
Burak Kotan
Antalya
Sururi Corabatur
Cavit Arı
Aliye Coşar
Mustafa Erdem
Şereffettin Kılıç (Saadet)
Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek)
Murat Özçelik
Ercüment Taşdemir
Nilüfer Deveci
Vahap Tuncer
Sibel Gezen
Ramiz Atakan
Emrah Yurtlak
Zehra Milli
Hatice Kübra Turan
Müge Gezginci Uysal
Mehmet Gök
Ordu
Seyit Torun
Mustafa Adıgüzel
Ahmet Toklucuoğlu
Cengiz Okur
Nilgün Yılmaz
Soner Görgül
Adana
Orhan Sümer
Müzeyyen Şevkin
Burhannetin Bulut
Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
Ayhan Barut
Berke Duvan
Hüseyin Keser
Erkan Karakaya
Orhan Toplum
Kübra Özbiçer
Ahmet Korkmaz
Sercan Polat
Murat Öztanrıöver
Ebru Yılmaz
Elife Müftüoğlu
Kayseri
Aşkın Genç
Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
Ümit Özer
Özgen Aydıncak
Ali Çetinkaya
Onur Sergen Doğan
İbrahim Kağan
Niyazi Ünalmış
Kırklareli
Vecdi Gündoğdu
Fahri Özkan
Hatice Gül Bingöl
Mersin
Ali Mahir Başarır
Gülcan Kış
Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)
Talat Dinçer
Hasan Ufuk Çakır
Emre Yılmaz
Nürsen Yücesoy Temizkan
Leyla Serin Kırık
Ahmet Yorgun
Mehmet Gültekin Uğur
Şerife Arıcı
Güven Kocabıyık
Neslihan Çelebi
Şanlıurfa
Mahmut Tanal
Müslüm Cengizhan Akalın
Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)
Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
İbrahim Direk
Süleyman Gök
Ali Fethi Gürler
Abdullah Direk
Müslüm Şikak
Adnan Tüysüz
Abdulkadir Çetin
Malatya
Veli Ağbaba
Enver Kiraz
Battal Kanbay
Tekirdağ
Faik Öztrak
İlhami Özcan AYGUN
Cem Avşar(Deva)
Nurten Yontar
Mustafa Ülkem Uruk
İsmail Doğaroğlu
Sema Kırkoyunkinet
İsmail Çelebi
Samsun
Murat Çan
Mehmet Karaman
Mustafa Yeşilyurt
Nazan Güneysu
Mehmet Özdağ
Suat Yıldız
Neşe Kangüleç
Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
Özler Yılmaz
Hatay
Mehmet Güzelmansur
Nermin Yıldırım Kara
Servet Mullaoğlu
Necmettin Çalışkan (Saadet)
Hikmet Hatunoğlu
Rahmi Vardı
Gökhan Özer
Bekir Atahan
Cemiyet Kışlaoğlu
Tamer Apiş
Filiz Haksöz