CHP aday listesi belli oldu Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listelerinin teslimi için bugün son gün. CHP'nin, milletvekili aday listeleri belli olmaya başladı.

ensonhaber.com

Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs’a 35 gün kaldı.

Zaman giderek daralırken, siyasi arenada hareketlilik de arttı.

Partiler, bugün saat 17.00’a kadar, Yüksek Seçim Kurulu’na milletvekili aday listelerini verecek.

CHP kanadında aday belirleme sürecinde kriz yaşandı.

İyi Parti haricindeki muhalefet ittifakı üyeleri, CHP listesinden seçime girme kararı aldı.

CHP listelerinden girme kararı alan Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin adaylarına CHP'den 20 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor.

Adaylar belirlendi

Bu gelişme sonrası partiler içi çatırdamalar da yaşanırken, listeler kaba taslak son aşamaya geçirildi.

Bir diğer yandan, CHP’de görüşmeler sürerken, milletvekili adayları belli olmaya başladı.

Liste şu şekilde;

İstanbul 1'inci bölge

Oğuz Kaan Salıcı

Gamze Akkuş İlgezdi

Fethi Açıkel

Gökhan Günaydın

Birol Aydın (Saadet Partisi)

Ahmet Ersagun Yücel

Elif Esen (DEVA)

Hasan Karal (DEVA)

Cemal Enginyurt (DP)

Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

Ali Gökçek Suat Özçağdaş

Doğan Çakmak

Özcan Baripoğlu

Sevgi Kılıç

Olgun Çelik

İstanbul 2'nci bölge

Namık Tan

Yunus Emre

Gökan Zeybek

Enis Berberoğlu

Mustafa Kaya (SP)

Yüksel Mansur Kılınç

İsa Mesih Şahin (Gelecek)

Evrim Sızvanoğlu (DEVA)

Berna Sukas

Fuat Yıldırım

Onur Aydın

Işık Öğütçü

Soner Özimer

Mehmet Ali Yüksel

Şaban Karaaslan

Elmas Arus

İstanbul 3'üncü bölge

Engin Altay

Erdoğan Toprak

Türkan Elçi

İlhan Kesici

Zeynel Emre

Medeni Yılmaz (DEVA)

Bülent Kaya (Saadet)

Doğan Demir (Gelecek)

Özgür Karabat

Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

Turan Taşkın Özer

Doruk Bulut

Oğuz Kemal Yakar

Turgay Özcan

Utku Caner Çaykara

Habibe Çiftçioğlu (Gelecek)

Ankara 1'inci bölge adayları

Eski bakan, DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara birinci bölgeden aday gösterildi.

Uzun yıllar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan daha sonra CHP’nin RTÜK üyesi olarak görevine devam eden Okan Konuralp de birinci bölgeden aday gösterilen isimler arasında yer aldı.

Gamze Taşçıer

Deniz Demir

Okan Konuralp

Sadullah Ergin (DEVA)

Aliye Timisi Ersever

Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek)

Deniz Çakır

Kemal Akkurt

Aysun Palalı Köktaş

Elif Topkaya Sevinç

Hüseyin Can Güner

Aycan Günday Koçtürk

Armağan Erdoğan

İzmir 1'inci bölge

Yüksel Taşkın

Ahmet Tuncay Özkan

Sevda Erdan Kılıç

Murat Bakan

Ednan Arslan

Seda Kaya (DEVA)

Haydar Altıntaş (DP)

Devrim Barış Çelik

Sefer İpekli

Güldem Atabay

Şahbal Aras

Fulya Akçay

Mehmet Şahin Fırat

Birgül Değirmenci

İzmir 2'nci bölge

Gökçe Gökçen

Rıfat Nalbantoğlu

Rahmi Aşkın Türeli

Mahir Polat

Salih Uzun (DP)

Deniz Yücel

Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)

Hüseyin Sezer

Esin Doğan Metin

Altan İnanç

Emine Helin İnan Kınay

Ayten Gülsever

Nurşen Balcı

Burak Kotan

Antalya

Sururi Corabatur

Cavit Arı

Aliye Coşar

Mustafa Erdem

Şereffettin Kılıç (Saadet)

Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek)

Murat Özçelik

Ercüment Taşdemir

Nilüfer Deveci

Vahap Tuncer

Sibel Gezen

Ramiz Atakan

Emrah Yurtlak

Zehra Milli

Hatice Kübra Turan

Müge Gezginci Uysal

Mehmet Gök

Ordu

Seyit Torun

Mustafa Adıgüzel

Ahmet Toklucuoğlu

Cengiz Okur

Nilgün Yılmaz

Soner Görgül

Adana

Orhan Sümer

Müzeyyen Şevkin

Burhannetin Bulut

Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)

Ayhan Barut

Berke Duvan

Hüseyin Keser

Erkan Karakaya

Orhan Toplum

Kübra Özbiçer

Ahmet Korkmaz

Sercan Polat

Murat Öztanrıöver

Ebru Yılmaz

Elife Müftüoğlu

Kayseri

Aşkın Genç

Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)

Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)

Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)

Ümit Özer

Özgen Aydıncak

Ali Çetinkaya

Onur Sergen Doğan

İbrahim Kağan

Niyazi Ünalmış

Kırklareli

Vecdi Gündoğdu

Fahri Özkan

Hatice Gül Bingöl

Mersin

Ali Mahir Başarır

Gülcan Kış

Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)

Talat Dinçer

Hasan Ufuk Çakır

Emre Yılmaz

Nürsen Yücesoy Temizkan

Leyla Serin Kırık

Ahmet Yorgun

Mehmet Gültekin Uğur

Şerife Arıcı

Güven Kocabıyık

Neslihan Çelebi

Şanlıurfa

Mahmut Tanal

Müslüm Cengizhan Akalın

Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)

Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

İbrahim Direk

Süleyman Gök

Ali Fethi Gürler

Abdullah Direk

Müslüm Şikak

Adnan Tüysüz

Abdulkadir Çetin

Malatya

Veli Ağbaba

Enver Kiraz

Battal Kanbay

Tekirdağ

Faik Öztrak

İlhami Özcan AYGUN

Cem Avşar(Deva)

Nurten Yontar

Mustafa Ülkem Uruk

İsmail Doğaroğlu

Sema Kırkoyunkinet

İsmail Çelebi

Samsun

Murat Çan

Mehmet Karaman

Mustafa Yeşilyurt

Nazan Güneysu

Mehmet Özdağ

Suat Yıldız

Neşe Kangüleç

Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

Özler Yılmaz

Hatay

Mehmet Güzelmansur

Nermin Yıldırım Kara

Servet Mullaoğlu

Necmettin Çalışkan (Saadet)

Hikmet Hatunoğlu

Rahmi Vardı

Gökhan Özer

Bekir Atahan

Cemiyet Kışlaoğlu

Tamer Apiş

Filiz Haksöz