CHP aday tanıtım toplantısı düzenledi: Salon boş kaldı... CHP'de dargınların istifası sürerken, yerel seçim mesaisi kapsamında da aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Ankara'da düzenlenen toplantıya katılım ise umulduğu gibi olmadı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim takvimi Türkiye için hızla akarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler karışık.

Hem 14 ve 28 Mayıs seçimleri hem de değişim rüzgarıyla partinin başına gelen Özgür Özel, CHP'ye iyi gelmedi.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu devraldıktan sonra Ekrem İmamoğlu'nun verdiği kararlar doğrultusunda partilileri tek tek küstürdü.

Özellikle yerel seçimler için aday belirleme süreci CHP'de tam anlamıyla bir kaosa dönüştü.

Adayları beğenmeyenler tek tek istifasını sunarken, Özgür Özel ise Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Salon boş kaldı...

CHP'nin Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Özgür Özel uzun bir konuşma yaptı.

Bu konuşma sırasında istifa edenleri, "3 - 5 memnuniyetsiz arkadaş" olarak değerlendiren Özel'in konuşma yaptığı sırada salondaki boşluklar dikkati çekti.

Altan Sancar'ın salondan paylaştığı fotoğrafta, neredeyse salonun yarısının boş olduğu görüldü.

Bu durum Özel'in hem partilileri hem de partiye gönül vermiş olan vatandaşları da küstürdüğünü ortaya koydu.

CHP'de yaşanan istifalar

CHP'de istifa furyası Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizdiği Battal İlgezdi ile başladı.

Ardından ise partinin önemli bir ismi olan Gürsel Tekin istifa etti. Tekin'in adı Kadıköy ya da Esenyurt için geçiyordu.

Akabinde Adana'dan iki istifa geldi. CHP'nin Adana Seyhan Belediyesi Başkan adayının Oya Tekin olarak açıklanması sonrası mevcut Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, istifasını açıkladı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da peş peşe istifa etti.

CHP’nin bölgedeki sembol isimlerinden, 1984–1994 ve 2004–2013 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Osman Özgüven, Dikili'de yeniden aday gösterilen Adil Kırgöz'ün isminin açıklanması sonrası partiye eleştirilerde bulundu.

Adayın değiştirilmemesi üzerine bir açıklama yapan Özgüven, partisinden istifa ettiğini duyurdu.