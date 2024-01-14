CHP adayı Erdal Beşikçioğlu şehitleri yok saydı! Davullu zurnalı paylaşımı tepki çekti... Türkiye 9 şehidin acısı ile kavrulurken davul ve zurnalı karşılama anlarını paylaşan CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, gelen tepkiler sonrasında görüntüleri sildi.

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ensonhaber.com

Cennet vatan uğruna şehit olan 9 kahraman asker, yüreklere kor düşürdü.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehadete erişen askerlerimiz Türkiye'nin gündeminde.

CHP'den yeni skandal

Yurdun dört bir yanı yasa bürünürken, CHP de bir skandalla anılıyor.

Bilindiği üzere Türkiye’de yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Ancak bu kapsamda adaylar çalışmalarını yürütürken, CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu’nun şehitleri hiçe sayması tepkilerin odağında.

Etimesgut adayı davul zurnalı paylaşım yaptı

Tepki çeken paylaşımın içeriği ise şehadet haberlerinin geldiği günde CHP adayının davullu zurnalı karşılandığı anları paylaşması.

Etimesgut İlçe Başkanlığı’nda davul ve zurna ile karşılanan Beşikçioğlu tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Ayrıca Beşikçioğlu bu paylaşıma da,” Her beraber omuz omuza… Ankara kazanacak, Etimesgut kazanacak.” notunu düştü.

"Cenaze evinde davul çalınmaz Behzat"

Vatandaşlar şehitlerine ağlarken yapılan paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından şu ifadelerle yorumlandı;

“Ayıptır, yazıktır, siyasetiniz batsın”, “Hiç olmazsa bugün davul zurna çalmayın, bir saygı gösterin”, “Yazıklar olsun sana”, “Cenaze evinde davul çalınmaz Behzat”

DEM Parti'ye kırmızı halılı karşılama

Bir diğer yandan PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile yan yana anılan CHP, geçtiğimiz günlerde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan'ı kabul etmişti.

Bu görüşmenin dikkat çeken yanlarından biri ise DEM Partililer için yere serilen kırmızı halı oldu.