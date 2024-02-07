CHP adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak CHP, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak.

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CHP'nin yerel seçim hazırlıkları sürüyor...

Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi (PM) ise 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Adaylar tanıtılacak

Son PM'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere kalan İstanbul ilçeleri ile diğer ilçe ve belde adayları belirlenecek.

Partinin aday tanıtım toplantısı 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Partililer katılacak

Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.