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    CHP, Ali Erbaş'ın LGBT sözlerine karşı çıkıyor

    CHP, Ali Erbaş'ın LGBT sözlerine karşı çıkıyor

    CHP'li Kaboğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın LGBT konusunda yaptığı açıklamalara karşı çıkmanın her milletvekilinin görevi olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 10:12
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    CHP, Ali Erbaş'ın LGBT sözlerine karşı çıkıyor #1

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan ve çoklu baro sistemine geçişi sağlayacak kanun teklifine ilişkin Meclis'te yoğun görüşmeler devam ediyor.

    Bu görüşmelere katılan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun hedefinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vardı.

    "TEPKİ GÖSTERMEK GÖREVİMİZDİR"

    CHP'li Kaboğlu, "Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması, ayrıştırıcı, insanların eğilimleriyle, yaşam tarzıyla ilgili onlar arasında ayrıştırma sonucu doğuran nefret tohumları ekici bir konuşma olunca, ona tepki göstermek esasen bizim vekiller olarak görevimizdir, baroların da görevidir." dedi

    CHP, Ali Erbaş'ın LGBT sözlerine karşı çıkıyor ViDEO

    NE OLMUŞTU

    Bilindiği üzere bugün devam eden baro sistemindeki değişlik çalışmalarının arkasında Ali Erbaş-Ankara Barosu gerilimi var.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbede kullandığı ifadelere ilişkin küstah bir açıklama yapan Ankara Barosu, sistem değişikliğinin fitilini ateşlemişti.

    CHP'nin ve baroların tepki gösterdiği Ali Erbaş, hutbede şu ifadeleri kullanmıştı: "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan, gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım."

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