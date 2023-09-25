CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol oldu! Gözler İstanbul İl Kongresi'nde... Kongreleriyle gündeme damga vuran CHP’de, Ankara İl Kongresi’nin kazananı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Ümit Erkol oldu. Kılıçdaroğlu, İstanbul için de alevi delege tabanını düşünerek Cemal Canpolat'ı öne sürdü.

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Yerel seçim öncesi siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor.

Mayıs seçimleri sonrası adeta dağılan muhalefet, hem seçim hazırlıkları hem de değişim sesleri ile mücadele ediyor.

Öyle ki CHP'de gruplaşmalar hakim.

Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, bir yanda Ekrem İmamoğlu'nu savunanlar bir yanda da Özgür Özelciler...

Kongrelerde tansiyon yüksek

Süreç gerilimle devam ederken parti içerisinde 5 Kasım'da yapılması planlanan kongre heyecanı da hakim.

Kongreye doğru gidilirken il kongreleri gündeme adeta damga vuruyor.

Üst yönetimlerdeki anlaşmazlıklar, kongrelere de yansıyor.

Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isim kazandı

Son olarak Ankara İl Kongresi tamamlandı. İki adayın karşı karşıya geldiği oylamada, zafer, Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Ümit Erkol’un oldu.

Böylelikle büyük önem taşıyan illerden biri olan Başkent’te Genel Merkez’in ekibi galip geldi…

Erkol, burada yaptığı konuşmasında değişimcilere yüklenerek, “Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kritik süreç

Şimdi ise gözler bir diğer kilit il olan İstanbul’a çevrildi.

En fazla delegeye sahip olan kentte, ilk aday Özgür Çelik oldu. Bir diğer adayın da Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği bir isim olması bekleniyor.

Alevi delegeler için kilit isim

Bu isimlerden ilk akla gelen ise Cemal Canpolat.

Alevi kimliğiyle öne çıkan Canpolat'ın Alevi delegelerin oyunu alması için oldukça önemli bir hamle.