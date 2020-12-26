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    CHP, Ankara'ya bir heykel daha yaptı

    CHP, Ankara'ya bir heykel daha yaptı

    Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü için hazırlanan heykelin açılışı Mansur Yavaş tarafından yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 13:43
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    Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir heykel yaptırdı.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü için yaptırılan heykel, 10 metre yüksekliğe sahip.

    Genelkurmay Kavşağı'na yerleştirilen devasa heykel, Aslan Başpınar tarafından yapıldı.

    27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı; Atatürk'ü, temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları, 16 Türk Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni sembolize ediyor.

    Ankara'ya kazandırılan yeni heykelin açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yapacak.

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    CHP, Ankara ya bir heykel daha yaptı #4

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