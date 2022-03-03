CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Büyükşehir Belediyesinde işe alınacak 655 kişinin, İyi Parti ve CHP teşkilatlarından "adaletli bir şekilde" seçileceğini söyledi.

CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, şehirde yayın yapan Kanal V'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı içindeki kadrolaşmayı ifşa eden Cengiz'in ifadeleri tartışmalara neden oldu.

İŞÇİ ALIMIYLA İLGİLİ ŞAŞIRTAN İFADELER KULLANDI

Cengiz, "Şu anda büyükşehir belediyemiz 655 kişilik bir ilan çıktı. Yedinci ayda açıklanan tasarruf kararnamesi gereği yeni bir alım yapma şansı yok. Emekli olan, istifa eden veya vefat edenlerin yerine boşalan kadrolara İŞKUR'dan ilana çıkıyorsun. Başvuru 20 binin üzerinde." diyerek işçi alımıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz'in 'kadrolaşma' itirafı ViDEO

"KONTENJANDA SIKINTI YOK, ARAMIZDA HALLEDİYORUZ"

Daha sonra kontenjan paylaşımı itirafında bulunan Cengiz, “Orada kontenjandan yana sıkıntı yok, yani biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde, tabi ki burada İyi Parti’nin de var, belediye başkanının meclis üyelerinin de var, partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız dövüşümüz yok” ifadelerini kullandı.